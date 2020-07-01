Постпред РФ призвал россиян не торопиться с планированием поездок в страны Евросоюза
1 июля 2020, 18:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в среду, 1 июля, заявил, что гражданам Российской Федерации не стоит торопиться с покупкой билетов в европейские страны и бронированием гостиниц.
Чижов отметил, что в ЕС список "безопасных стран" (с точки зрения эпидемиологической ситуации) будет пересматриваться раз в четырнадцать дней, однако в настоящий момент для россиян Европа границы не открыла. Сказать, когда Евросоюз решит, что обстановка с COVID-19 в России является безопасной и позволит гражданам страны посещать свою территорию, пока нельзя.
Постпед РФ при Европейском Союзе напомнил, что сейчас допускаются поездки только официальных делегаций, дипломатов, сотрудников различных международных организаций, членов авиаэкипажей, врачей, студентов, которые проходят обучение в странах ЕС. Разрешены поездки на европейскую территорию родственникам граждан Евросоюза.
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