Россия и США не вошли в список стран, для которых ЕС откроет границы 1 июля
30 июня 2020, 17:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Евросоюз начнет с 1 июля начнет открывать границы.
На первом этапе речь идет только о 14 странах, в число которых не вошли Россия и США. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Совета ЕС.
Пятнадцатой страной сможет стать Китай, но для этого властям Поднебесной придется подтвердить готовность со своей стороны открыть границы для граждан Евросоюза.
С 1 июля страны ЕС должны начать снимать ограничения для перемещений через внешние границы. В список разрешенных стран попали: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.
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