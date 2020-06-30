Россия и США не вошли в список стран, для которых ЕС откроет границы 1 июля

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30 июня 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Здание Еврокомиссии в Брюсселе. Фото: pixabay.com

Евросоюз начнет с 1 июля начнет открывать границы.

На первом этапе речь идет только о 14 странах, в число которых не вошли Россия и США. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Совета ЕС.

Пятнадцатой страной сможет стать Китай, но для этого властям Поднебесной придется подтвердить готовность со своей стороны открыть границы для граждан Евросоюза.

С 1 июля страны ЕС должны начать снимать ограничения для перемещений через внешние границы. В список разрешенных стран попали: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.