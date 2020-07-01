Египет с 1 июля возобновил международное авиасообщение

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1 июля 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

салон самолета, pixabay.com

В среду, 1 июля, Египет возобновил международное авиасообщение, которое было ранее приостановлено из-за пандемии коронавируса нового типа. Также в стране открыли ряд достопримечательностей для туристов.

Министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар провел инспекцию Каирского международного аэропорта, а также проверил его готовность к работе с пассажирами. Во всех залах авиагавани установили 40 тепловизоров, отслеживающих температуру прибывающих, кроме того, все помещения подвергаются дезинфекции.

С 1 июля египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir начинает прямые перелеты по 29 международным направлениям. России в расписании нет.