Египет с 1 июля возобновил международное авиасообщение
1 июля 2020, 17:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В среду, 1 июля, Египет возобновил международное авиасообщение, которое было ранее приостановлено из-за пандемии коронавируса нового типа. Также в стране открыли ряд достопримечательностей для туристов.
Министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар провел инспекцию Каирского международного аэропорта, а также проверил его готовность к работе с пассажирами. Во всех залах авиагавани установили 40 тепловизоров, отслеживающих температуру прибывающих, кроме того, все помещения подвергаются дезинфекции.
С 1 июля египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir начинает прямые перелеты по 29 международным направлениям. России в расписании нет.
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