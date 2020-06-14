Египет с 1 июля откроет авиасообщение в полном объеме

Министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар Инаба в рамках пресс-конференции в Каире в воскресенье, 14 июня, заявил, что власти страны с 1 июля решили в полной мере открыть авиасообщение.
Подчеркивается, что с 1 числа грядущего месяца откроется въездной туризм и возобновится воздушное движение через все египетские аэропорты. Данное решение касается не только курортных зон, но также столицы страны Каира и аэропорта Бург эль-Араб, расположенного под Александрией.
Напомним, 11 июня египетское правительство объявило об открытии с 1 июля авиасообщения с провинциями, которые меньше других затронула вспышка COVID-19.