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Египет с 1 июля откроет авиасообщение в полном объеме

, 20:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Египет с 1 июля откроет авиасообщение в полном объеме
туристы в аэропорту, Tom Weller/dpa

Министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар Инаба в рамках пресс-конференции в Каире в воскресенье, 14 июня, заявил, что власти страны с 1 июля решили в полной мере открыть авиасообщение.

Подчеркивается, что с 1 числа грядущего месяца откроется въездной туризм и возобновится воздушное движение через все египетские аэропорты. Данное решение касается не только курортных зон, но также столицы страны Каира и аэропорта Бург эль-Араб, расположенного под Александрией. 

Напомним, 11 июня египетское правительство объявило об открытии с 1 июля авиасообщения с провинциями, которые меньше других затронула вспышка COVID-19.

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