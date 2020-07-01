В Бразилии из-за непогоды погибли, по меньшей мере, семь жителей

Известно, что минимум семь человек погибли из-за циклона на юге Бразилии в ночь с 30 июня на 1 июля. Об этом сообщают региональные власти.
Уточняется: скорость ветра в регионе превышала 90 километров в час, вызывая падения деревьев и нанося серьезный ущерб домам и линиям электропередач. В Куритибе, столице штата Парана, он даже сорвал крыши с нескольких домов. Также в среду утром более 700 тысяч домов остались без электроснабжения.
В Перуибе, на побережье штата Сан-Паулу на юго-востоке страны, циклон потопил семь лодок и два катера, но жертв не обнаружено.
Ранее сообщалось: медиков, которые приезжают из Швеции в Норвегию, с 1 июля будут тестировать на наличие COVID -19.
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