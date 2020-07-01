В Норвегии будут дважды тестировать на коронавирусную инфекцию приезжающих из Швеции врачей
1 июля 2020, 16:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Медиков, которые приезжают из Швеции в Норвегию, с 1 июля будут тестировать на наличие COVID -19. Об этом рассказало в среду норвежское правительство.
Известно: после прибытия в страну нужно будет пройти два теста на коронавирус с промежутком в 48 часов между ними. В ожидании результатов первого исследования пациент должен будет находиться на карантине.
«Если результат отрицательный, человек может работать в Норвегии без соблюдения карантина, но в свободное время должен будет соблюдать карантин. Если второй тест тоже будет отрицательным, человек освобождается от соблюдения карантина также и в свободное время», - говорится в сообщении.
Общее число случаев заражения коронавирусной инфекции в регионе увеличилось до 8 887. С начала пандемии скончались 250 человек.
Ранее сообщалось: в Карелии за последние сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусом нового типа.
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