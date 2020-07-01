В Карелии коронавирус выявили у продавца магазина одного из крупных российских ритейлеров

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1 июля 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: karelinform.ru

Скорая помощь. Фото: сайт Госдумы РФ

В Карелии за последние сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. Одним из заразившихся стал продавец магазина.

Это произошло в Костомукше, о чем рассказали в соцсети представители местной больницы. Выявленное у продавца заболевание оказалось единственным в городе горняков за последние сутки.

Сообщается, что заболевание у работника магазина протекает легко, поэтому лечение будет проводиться в амбулаторном режиме.

В целом по республике число выявленных случаев инфекции достигло 1378, шесть человек скончались.