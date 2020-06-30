Власти Карелии решили отменить самоизоляцию для приезжих из других регионов
30 июня 2020, 16:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Карелия отменяет двухнедельную самоизоляцию для приезжающих из других регионов РФ. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
Он добавил, что для въезжающих в республику из-за рубежа карантин сохраняется. По словам губернатора, режим самоизоляции сыграл большую роль и позволил не допустить резкого подъема заболеваемости коронавирусом в регионе.
Тем не менее, все прибывшие по-прежнему обязаны сообщить о себе на горячую линию Минздрава и иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус, полученный не более чем за два дня до прибытия в республику.
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