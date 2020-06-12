В Карелии выявили рекордное количество заражений коронавирусом за сутки

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12 июня 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: stolicaonego.ru

Скорая помощь. Фото: сайт Госдумы РФ.

В Карелии за минувшие сутки выявлен 81 новый случай коронавируса. COVID-19 обнаружили у 51 рабочего из вахтового поселка в поселке Пуйккола.

Из-за локальной вспышки инфекционного заболевания число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось до 783. Накануне вечером глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил об эвакуации ковид-положительных работников из городка дорожников.

По данным регионального оперативного штаба, число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 127,4 на 100 тысяч населения. По России этот показатель в 2,7 раза выше и составляет 342,4 случая, по северо-западному региону – 287,6.

Ранее карельский губернатор рассказал о вреде длительной самоизоляции.