Карельский губернатор рассказал о вреде длительной самоизоляции

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5 июня 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vestikarelii.ru

Глава Карелии Артур Парфенчиков. Инстаграм главы Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что бесконечно соблюдать условия самоизоляции вредно для здоровья.

Он также отметил, что выходить из дома нужно, соблюдая при этом меры безопасности. Речь, в частности, идет о ношении защитных масок в местах скопления людей.

«Даже психологически человек не может – ребенок, взрослый, пенсионер даже – ну нельзя три месяца находиться в квартире. Это уже чревато проблемами со здоровьем, которые в других направлениях», – сказал Парфенчиков.

Он также отметил, что никто не заставляет надевать маску в парке или в лесу.

«Но коли ты приходишь в магазин, на почту, садишься в общественный транспорт, ты должен эту маску надеть», – сказал губернатор.

Масочный режим в республике действует с десятого мая. С 26 мая власти Карелии разрешили торговым центрам начать работать.