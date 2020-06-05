Карельский губернатор рассказал о вреде длительной самоизоляции

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что бесконечно соблюдать условия самоизоляции вредно для здоровья.
Он также отметил, что выходить из дома нужно, соблюдая при этом меры безопасности. Речь, в частности, идет о ношении защитных масок в местах скопления людей.
«Даже психологически человек не может – ребенок, взрослый, пенсионер даже – ну нельзя три месяца находиться в квартире. Это уже чревато проблемами со здоровьем, которые в других направлениях», – сказал Парфенчиков.
Он также отметил, что никто не заставляет надевать маску в парке или в лесу.
«Но коли ты приходишь в магазин, на почту, садишься в общественный транспорт, ты должен эту маску надеть», – сказал губернатор.
Масочный режим в республике действует с десятого мая. С 26 мая власти Карелии разрешили торговым центрам начать работать.