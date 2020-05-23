Власти Карелии разрешили торговым центрам начать работать с 26 мая

Глава Карелии Артур Парфенчиков 23 мая подписал распоряжение о возобновлении работы в большинстве районов республики магазинов непродовольственных товаров, а на некоторых «чистых» территориях – общественного транспорта.
Кроме этого, с 26 мая в Карелии начнут работать объекты розничной торговли, включая торговые центры. ТЦ откроют в тестовом режиме до 1 июня.
Небольшие отделы и бутики в торговых центрах обязаны разместить на входе информацию о том, сколько человек могут одномоментно находиться в торговой точке. При этом торговые центры обязали контролировать использование масок и соблюдение социального дистанцирования среди покупателей, обеспечить на входе, а также внутри торгового центра мест обработки рук кожными антисептиками, проводить регулярную уборку помещений.
В оперативном штабе правительства Карелии по борьбе с коронавирусом сочли, что основная причина заражения COVID-19 в республике связано с визитами приезжих из других регионов страны. Исходя из этого, принято решение смягчить ряд изоляционных мер.
Ранее заразившаяся коронавирусом Оксана Пушкина обратилась к жителям Карелии.