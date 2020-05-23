Власти Карелии разрешили торговым центрам начать работать с 26 мая

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23 мая 2020, 19:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rk.karelia.ru

Глава Карелии Артур Парфенчиков. Инстаграм главы Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков 23 мая подписал распоряжение о возобновлении работы в большинстве районов республики магазинов непродовольственных товаров, а на некоторых «чистых» территориях – общественного транспорта.

Кроме этого, с 26 мая в Карелии начнут работать объекты розничной торговли, включая торговые центры. ТЦ откроют в тестовом режиме до 1 июня.

Небольшие отделы и бутики в торговых центрах обязаны разместить на входе информацию о том, сколько человек могут одномоментно находиться в торговой точке. При этом торговые центры обязали контролировать использование масок и соблюдение социального дистанцирования среди покупателей, обеспечить на входе, а также внутри торгового центра мест обработки рук кожными антисептиками, проводить регулярную уборку помещений.

В оперативном штабе правительства Карелии по борьбе с коронавирусом сочли, что основная причина заражения COVID-19 в республике связано с визитами приезжих из других регионов страны. Исходя из этого, принято решение смягчить ряд изоляционных мер.

Ранее заразившаяся коронавирусом Оксана Пушкина обратилась к жителям Карелии.