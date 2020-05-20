Заразившаяся коронавирусом Оксана Пушкина обратилась к жителям Карелии

На странице губернатора Карелии Артура Парфенчикова «ВКонтакте» появилось видеообращение заразившейся коронавирусом депутат Госдумы Оксаны Пушкиной.
В небольшом ролике Пушкина рассказала, как могла заразиться коронавирусом, а также призвала граждан носить защитные медицинские маски. Она отметила, что находится в состоянии средней тяжести и проходит лечение в одной из московских больниц.
«Земляки, я вас очень прошу. Не делайте одолжение полиции, надевая маски. Вы, прежде всего, спасаете себя и своих близких», – сказала уроженка Карелии.
Ранее сообщалось, что уже шесть депутатов находятся в больнице или на изоляции дома с положительным тестом на COVID-19.