Заразившаяся коронавирусом Оксана Пушкина обратилась к жителям Карелии

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20 мая 2020, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат ГД Оксана Пушкина. Фото: страница Оксаны Пушкиной в ВКонтакте

На странице губернатора Карелии Артура Парфенчикова «ВКонтакте» появилось видеообращение заразившейся коронавирусом депутат Госдумы Оксаны Пушкиной.

В небольшом ролике Пушкина рассказала, как могла заразиться коронавирусом, а также призвала граждан носить защитные медицинские маски. Она отметила, что находится в состоянии средней тяжести и проходит лечение в одной из московских больниц.

«Земляки, я вас очень прошу. Не делайте одолжение полиции, надевая маски. Вы, прежде всего, спасаете себя и своих близких», – сказала уроженка Карелии.

Ранее сообщалось, что уже шесть депутатов находятся в больнице или на изоляции дома с положительным тестом на COVID-19.