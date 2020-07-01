Истребитель F-16 потерпел крушение на базе в США

1 июля 2020, 16:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: Facebook
На базе Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки Шоу, расположенной в штате Южная Каролина, потерпел крушение истребитель F-16. Согласно последней информации, пилот самолета погиб.
Уточняется, что военный истребитель разбился в минувший вторник, 30 июня, около 23.30 по местному времени (6.30 среды по Москве).
Известно, что самолет перед падением выполнял обычную учебную миссию. Имя погибшего пилота не уточняется. Информации о причинах и обстоятельствах авиакатастрофы на базе Шоу к настоящему моменту не поступало.
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