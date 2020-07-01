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Два астронавта NASA на семь часов вышли в открытый космос

, 15:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: https://www.nasa.gov/

Два астронавта NASA на семь часов вышли в открытый космос
МКС, pixabay.com

Астронавты NASA Крис Кэссиди и Боб Бенкен в среду, 1 июля, совершили плановый выход в открытый космос. Согласно последним данным, они проведут вне Международной космической станции около семи часов.

Кэссиди и Бенкен вышли в открытый космос в 14.13 по московскому времени с целью модернизации системы электропитания МКС. Астронавты будут осуществлять работы по замене устаревших батарей, которые обеспечивают питание станции, когда она находится в тени, на ионно-литиевые аккумуляторы.

К настоящему времени специалисты NASA провели замену 36 из 48 батарей.

ЕТ

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