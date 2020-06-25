Космический турист выйдет в открытый космос с российским космонавтом, - планирует РКК «Энергия»

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25 июня 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

космос, фото: pixabay.com

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» подписала контракт с американской Space Adventures Inc., согласно которому в 2023 году российский корабль «Союз-МС» доставит на Международную космическую станцию двух туристов, и впервые один из них выйдет в открытый космос.

В документе говорится, в ходе экспедиции один из участников космического полета совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос из российского сегмента МКС.

На сайте Space Adventures приглашают стать первым туристом, который сможет выйти в открытый космос. «Если вы решитесь лететь в космос на российском космическом корабле «Союз», у вас есть возможность продлить свое пребывание на МКС, чтобы совершить выход в открытый космос в сопровождении профессионального космонавта», — отмечается в приглашение в космическое путешествие.

Источник РБК, близкий к РКК «Энергия», сообщил, что контракт между российской и американской компаниями подписан, но желающих совершить полет с выходом в космос пока не нашли.

С 2001 по 2009 год космические туристы отправлялись на российский сегмент МКС восемь раз. Чарльз Симони — дважды.