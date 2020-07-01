Военный эксперт: спектр прямых угроз для России с переброской войск США в Польшу не изменится

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1 июля 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]

военный, pixabay.com

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что переброски американских войск из Германии в Польшу не окажут сильного влияния на расклад сил в военно-политическом противостоянии России и НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп утвердил план по выводу из Германии 9,5 тысяч военных с целью "дальнейшего сдерживания России". Часть американского военного контингента США будет постепенно переведена на стационарные объекты в Польше.

В беседе с ФБА "Экономика сегодня" Виктор Литовкин заметил, что вывод части войск США из Германии – это не новость, однако это сложный и многогранный процесс, который требует наличия материально-технической базы. В частности, речь идет о строительстве жилья для военнослужащих и их семей, а также создания пунктов управления, штабов, инфраструктуры для укрытия боевой техники и многого другого. Эксперт полагает, что данный процесс займет полгода-год, поэтому резких изменений в ближайшее время не ожидается.

Литовкин также заметил, что спектр прямых угроз для России с передислокацией американских войск не изменится. "Да, ближе к нашим границам. Ну и что? Это 9,5 тысяч солдат, чуть меньше дивизии", – подчеркнул военный эксперт. По мнению специалиста, в оперативно-стратегическом плане решение властей США о переброске части военных в Польшу ничего не меняет, хотя при этом нельзя отрицать продвижение войск НАТО к России.