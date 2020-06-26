Североатлантический альянс приближается к российским границам

Президенты США и Польши провели переговоры, в ходе которых было достигнуто соглашение о предоставлении Варшаве дополнительных военных сил. Польский глава Анджей Дуда сообщил на проходившей 24 июня конференции в Вашингтоне, что Трамп согласен сократить военные силы НАТО в Германии в пользу Польши.
Ранее польские СМИ сообщали, что из ФРГ будут переброшены истребители F-16. Данные самолёты способны нести ракеты и уничтожать наземные радары без вхождения в зону ПВО противника.
Американский истребитель F-16 был разработан в 70-е годы прошлого века. В настоящее время он находится на вооружении многих государств мира. Китайские эксперты не раз отмечали, что F-16 по ряду показателей превосходит некоторые типы российских боевых самолётов. Авиационный арсенал Североатлантического альянса превосходит российский. Это требует от нашего государства конкретных действий по укреплению западных рубежей.
С 2014 года Польша начала укрепление своей армии. В страну было введено более 5 тысяч военнослужащих из США. Количество бронетехники и самолётов постоянно увеличивается за счёт поступлений из западных государств. Польское руководство считает, что от России исходит реальная угроза, которая постоянно увеличивается.
Аргументы Недели → Самое читаемое
У российского COVID-19 странная побочная реакция: врачи падают из окон, а чиновники рапортуют об успехах в борьбе с коронавирусом