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Североатлантический альянс приближается к российским границам

, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]

Североатлантический альянс приближается к российским границам

Президенты США и Польши провели переговоры, в ходе которых было достигнуто соглашение о предоставлении Варшаве дополнительных военных сил. Польский глава Анджей Дуда сообщил на проходившей 24 июня конференции в Вашингтоне, что Трамп согласен сократить военные силы НАТО в Германии в пользу Польши.

Ранее польские СМИ сообщали, что из ФРГ будут переброшены истребители F-16. Данные самолёты способны нести ракеты и уничтожать наземные радары без вхождения в зону ПВО противника.

Американский истребитель F-16 был разработан в 70-е годы прошлого века. В настоящее время он находится на вооружении многих государств мира. Китайские эксперты не раз отмечали, что F-16 по ряду показателей превосходит некоторые типы российских боевых самолётов. Авиационный арсенал Североатлантического альянса превосходит российский. Это требует от нашего государства конкретных действий по укреплению западных рубежей.

С 2014 года Польша начала укрепление своей армии. В страну было введено более 5 тысяч военнослужащих из США. Количество бронетехники и самолётов постоянно увеличивается за счёт поступлений из западных государств. Польское руководство считает, что от России исходит реальная угроза, которая постоянно увеличивается.

ПВ

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