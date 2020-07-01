«Какой-то персонаж» поджег флаг РФ у посольства в Киеве

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1 июля 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: флаг России, pixabay.com

На Украине неизвестный сжег российский флаг около посольства РФ в Киеве, где идет голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Только что какой-то персонаж пытался сжечь российский флаг возле посольства. Сжег и ушел. Его не задержали», - пояснил представитель посольства.

Кроме того, собеседник добавил, что около 10 часов утра (мск) десять человек несколько минут стояли с плакатом и выкрикивали антироссийские высказывания. Однако после небольшого пикета сразу разошлись, уточнил он.

«В других городах пока спокойно. Охрана усилена полицией и нацгвардией Украины», - отметили в посольстве.

Ранее МИД РФ отреагировал на вывешивание флага ЛГБТИ на посольстве США.