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Airbus планирует в течение года сократить около 15 тысяч рабочих мест

, 22:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Airbus планирует в течение года сократить около 15 тысяч рабочих мест
Лайнер Airbus. Фото: pixabay.com

Европейский авиакосмический концерн Airbus SE планирует сократить порядка 15 тысяч рабочих мест к лету 2021 года.

Это позволит компании адаптировать штат сотрудников к масштабу операций, которые заметно уменьшились в период пандемией коронавируса.

При этом в компании не ожидают восстановления объемов авиаперевозок до уровней, предшествовавших нынешнему кризису, ранее ближайших 3-5 лет.

Сообщается, что основная часть планируемых сокращений придется на Германию и Францию, где компания сократит в среднем по 5 тысяч рабочих мест в каждой из стран.

ДВа

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