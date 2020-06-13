Во Франции на поддержку аэропортов выделят 300 млн евро

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13 июня 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Парижский аэропорт Шарль де Голль. Фото: pixabay.com

Власти Франции решили поддержать аэропорты, терпящие убытки во время пандемии, и выделить 300 млн евро.

Кроме этого, сотрудники пассажирских авиакомпаний смогут до сентября продолжать получать пособие по частичной безработице. Для компаний, в которых работают менее 250 сотрудников, предусматривается освобождение от уплаты взносов предпринимателей, оплаченных или отсроченных с марта по июнь, то есть, в период работы с февраля по май.

Выделяемые средства должны будут покрыть расходы аэропортов, что, по мнению властей, поможет им с минимальными для авиакомпаний рисками выходить из кризиса, вызванного COVID-19.