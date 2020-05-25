Власти Германии выделили €9 млрд помощи компании Lufthansa

В понедельник, 25 мая, министр финансов ФРГ Олаф Шольц сообщил, что правительство Германии выделило 9 млрд евро в качестве помощи авиакомпании Lufthansa, которая столкнулась с сложностями из-за пандемии.
Уточняется, что пакет поддержки Lufthansa со стороны властей состоит из нескольких статей. 3 млрд евро являются долей государственной банковской группы KfW в виде консорциальных кредитов. Также национальный стабилизационный фонд WSF приобретает право негласного участия за 4,7 млрд евро в виде собственного капитала.
Более того, государство покупает 20 процентов акций за 0,3 млрд евро и получает возможность назначить двоих своих представителей в наблюдательный совет.