Как себя чувствует супруга Зеленского, заразившаяся коронавирусом

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30 июня 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Зеленская, фото: instagram.com/olenazelenska_official/

В офисе украинского президента сообщили, что первая леди Елена Зеленская пошла на поправку. Жену Владимира Зеленского продолжают лечить от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии.

Супруга украинского президента находится в изоляторе под присмотром медиков, которые проводят ей антибактериальную терапию.

Зеленскую положили в больницу с внегоспитальной двусторонней полисегментарной пневмонией средней степени тяжести 16 июня.

Ранее Владимир Зеленский, у которого коронавирусом заразилась жена, поручил правительству выработать решения по ситуации с новой опасной коронавирусной инфекцией COVID-19.