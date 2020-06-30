Как себя чувствует супруга Зеленского, заразившаяся коронавирусом
30 июня 2020, 19:05[ «Аргументы Недели» ]
В офисе украинского президента сообщили, что первая леди Елена Зеленская пошла на поправку. Жену Владимира Зеленского продолжают лечить от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии.
Супруга украинского президента находится в изоляторе под присмотром медиков, которые проводят ей антибактериальную терапию.
Зеленскую положили в больницу с внегоспитальной двусторонней полисегментарной пневмонией средней степени тяжести 16 июня.
Ранее Владимир Зеленский, у которого коронавирусом заразилась жена, поручил правительству выработать решения по ситуации с новой опасной коронавирусной инфекцией COVID-19.
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