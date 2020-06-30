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В Европе массово захватывают пустующие дома россиян

, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

В Европе массово захватывают пустующие дома россиян
Ключи. Фото: pixabay.com

В Европе участились случаи захвата домов россиян, которые сейчас пустуют из-за пандемии коронавирусной инфекции. Отмечается, что чаще всего подобное случается в Испании.

Согласно законодательству страны, если сквоттеры заселяются в пустующее жилье, то выселить их можно только в судебном порядке. Также полицейские не могут проникнуть в здание, если там кто-то живет. Более того, без разрешения новых жильцов владельцы недвижимости не могут даже вывезти свои вещи, иначе хозяев дома могут забрать в полицейский участок.

«Заселяются в чужие дома и квартиры, нередко целыми семьями. Захватчики жилья — это, как правило, выходцы из африканских стран, из СНГ, из восточной Европы, из США — от бразильцев и марокканцев до литовцев и цыган», - рассказала жительница Испании Наталья Альмерия.

АБ

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