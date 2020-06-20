В Испании удалось избежать превращения массовых протестов в беспорядки​

Аргументы Недели → В мире 13+

20 июня 2020, 21:55 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Испания кажется вполне демократической и свободной страной, где нет места для дискриминации отдельных категорий людей и нет места для насилия над гражданами. Но всё же ситуация совсем не такая, какой мы видим её на телеэкранах. На самом деле в Испании проблем куда больше, чем кажется на первый взгляд. Возьмём хотя бы обострение политической борьбы в Каталонии и до сих пор нерешённые сепаратистские вопросы. Испании, можно сказать, чудом повезло, что она не окунулась в пучину массовых беспорядков. Здесь вполне может случиться настоящая гражданская война, если в политике начнут брать верх радикально настроенные личности.

Протесты, связанные с расизмом, вспыхнувшие в Америке не обошли стороной и Испанию. В Мадриде и многих других городах, включая знаменитую Барселону, так же прошли шествия демонстрантов. Это случилось в первых десяти днях июня, когда США представляло собой настоящее поле боя. Протестующие скандировали все известные антирасистские лозунги, включая популярный «Black Lives Matter». В Мадриде уже заранее подготовились к массовым беспорядкам и бунтам, но к счастью, подобного не случалось. Все акции протеста в основном прошли мирно. Не было никаких баррикад и ожесточённых уличных сражений. Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил на конференции по поводу проблем дискриминации. В своей речи он чётко упомянул про антирасистскую Конституцию Испании и неприемлемость радикальных настроений по отношению к отдельным группам людей.

Однако если массовые антирасистские бунты Испании не грозят, то другие проблемы вполне могут всплыть наружу уже в ближайшем будущем. В Каталонии Мадрид до сих пор не могут простить за преследование Пучдемона. Баски всё ещё не забывают расправы франкистов. К тому же народ Испании в последнее время не слишком доверяет своему правительству. Ещё в конце мая этого года некоторые испанцы выступали против властей, обвиняя их в неэффективной борьбе с коронавирусом.