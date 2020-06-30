Лукашенко вылетел в Россию для участия в открытии мемориала Советскому солдату под Ржевом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 30 июня, вылетел в Россию. Известно, что политик примет участие в торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
Мемориал был готов уже в апреле, однако его открытие, запланированное на 9 мая в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, было отложено из-за пандемии COVID-19.
Скульптура была создана по инициативе ветеранов ВОВ на народные пожертвования. Мемориал расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области неподалеку от федеральной автомобильной трассы М-9 Москва – Рига. Речь идет о скульптуре высотой 25 метров и весом около 80 тонн.
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