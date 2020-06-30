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Лукашенко вылетел в Россию для участия в открытии мемориала Советскому солдату под Ржевом

, 13:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лукашенко вылетел в Россию для участия в открытии мемориала Советскому солдату под Ржевом
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 30 июня, вылетел в Россию. Известно, что политик примет участие в торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

Мемориал был готов уже в апреле, однако его открытие, запланированное на 9 мая в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, было отложено из-за пандемии COVID-19.

Скульптура была создана по инициативе ветеранов ВОВ на народные пожертвования. Мемориал расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области неподалеку от федеральной автомобильной трассы М-9 Москва – Рига.  Речь идет о скульптуре высотой 25 метров и весом около 80 тонн.

ЕТ

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