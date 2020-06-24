Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко на торжественное открытие мемориала под Ржевом

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24 июня 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом. Мероприятие состоится 30 июня в Тверской области

Известно, что инициатором этого монументального проекта стало Союзное государство Белоруссии и России.

Пока график Лукашенко очень напряженный, поэтому о принятом решении в отношении участия в открытии монумента будет известно в ближайшее время.

Ранее сообщалось: президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 24 июня, прослезился во время разговора с одним из ветеранов Великой Отечественной войны.