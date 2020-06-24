Лукашенко не смог сдержать слез во время разговора с ветераном на параде в Москве
24 июня 2020, 18:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: Telegram
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 24 июня, прослезился во время разговора с одним из ветеранов Великой Отечественной войны. Это случилось в ходе парада Победы на Красной площади в Москве.
Журналисты обратили внимание на то, что белорусский лидер не смог сдержать слез во время разговора с ветераном, вследствие чего достал белый платок и промокнул глаза.
Напомним, в параде Победы, перенесенном в 2020 году из-за пандемии COVID-19 с 9 мая на 24 июня, приняли участие более 14 тысяч военных. Торжественное мероприятие посетили главы Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Боснии и Герцеговины, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.
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