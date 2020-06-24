Лукашенко не смог сдержать слез во время разговора с ветераном на параде в Москве

Аргументы Недели → В мире 13+

24 июня 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Xinhua

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 24 июня, прослезился во время разговора с одним из ветеранов Великой Отечественной войны. Это случилось в ходе парада Победы на Красной площади в Москве.

Журналисты обратили внимание на то, что белорусский лидер не смог сдержать слез во время разговора с ветераном, вследствие чего достал белый платок и промокнул глаза.

Напомним, в параде Победы, перенесенном в 2020 году из-за пандемии COVID-19 с 9 мая на 24 июня, приняли участие более 14 тысяч военных. Торжественное мероприятие посетили главы Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Боснии и Герцеговины, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.