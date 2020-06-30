У офиса Зеленского протестуют шахтеры

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30 июня 2020, 12:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency

Во вторник, 30 июня, у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве проводят акцию шахтеры. В частности, согласно последней информации, они требуют погашения задолженности по зарплате.

Шахтеры с востока и запада страны находятся на площади перед зданием офиса украинского лидера, стучат касками и требуют, чтобы с ними поговорил лично Владимир Зеленский.

Горняки отмечают, что задолженность по зарплатам к завтрашнему дню в общей сложности достигнет 1,2 миллиарда гривен (около 45 миллионов долларов). Кроме того, они хотят, чтобы был уволен председатель профильного комитета Верховной рады Андрей Герус, действия которого, по мнению протестующих, привели к искусственному кризису в сфере энергетики Украины. Также шахтеры требуют его привлечения к уголовной ответственности за развал энергетической отрасли страны.

Известно, что митингующие хотят запрета на импорт электроэнергии и угля газовых марок из России и Белоруссии.