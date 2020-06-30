Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

У офиса Зеленского протестуют шахтеры

, 12:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

У офиса Зеленского протестуют шахтеры
президент Украины Владимир Зеленский, Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency

Во вторник, 30 июня, у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве проводят акцию шахтеры. В частности, согласно последней информации, они требуют погашения задолженности по зарплате.

Шахтеры с востока и запада страны находятся на площади перед зданием офиса украинского лидера, стучат касками и требуют, чтобы с ними поговорил лично Владимир Зеленский.

Горняки отмечают, что задолженность по зарплатам к завтрашнему дню в общей сложности достигнет 1,2 миллиарда гривен (около 45 миллионов долларов). Кроме того, они хотят, чтобы был уволен председатель профильного комитета Верховной рады Андрей Герус, действия которого, по мнению протестующих, привели к искусственному кризису в сфере энергетики Украины. Также шахтеры требуют его привлечения к уголовной ответственности за развал энергетической отрасли страны. 

Известно, что митингующие хотят запрета на импорт электроэнергии и угля газовых марок из России и Белоруссии.

ЕТ

Мнение

Бухгалтерия раздутых расходов. Почему Транснефть отстаивает завышенные транспортные тарифы?

Бухгалтерия раздутых расходов. Почему Транснефть отстаивает завышенные транспортные тарифы?

26 июня курирующий ТЭК вице-премьер Юрий Борисов провел совещание по вопросу снижения тарифов «Транснефти». Ранее, на встрече с президентом Владимиром Путиным, глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил вернуть тарифы на уровень 2008 года. Мотивировал свою просьбу он тем, что цена нефти за это время упала более чем в 2 раза, а тарифы наоборот – в 2 раза выросли.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью