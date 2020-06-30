Эксперт оценил вероятность отказа Украины от президентов

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30 июня 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский. Фото: соцсети

Эксперт Дмитрий Родионов оценил предположения о том, что Владимир Зеленский может оказаться последним президентом Украины. По мнению главы Центра геополитических исследований, с большей вероятностью нынешнего украинского лидера заменят на другого «удобного» человека.

«В случае с Украиной для решения внутренних вопросов необходим привычный "консенсус элит", который правильнее называть "консенсусом олигархов". Вся история независимости страны показывает, что главные олигархи должны договориться… только после этого в стране возможны политические изменения», - считает Родионов.

Эксперт отметил, что изменение политического строя на Украине в ближайшем будущем не предвидится, передает ФБА «Экономика сегодня». При этом он допустил, что Зеленский может лишиться президентской должности раньше установленного срока в результате «добровольной отставки, болезни или другого повода» - тогда его место займет более «подходящий» человек.