РФ рассматривает предложение Турции возобновить авиасообщение между странами с 15 июля

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30 июня 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

салон самолета, pixabay.com

Россия в настоящий момент рассматривает предложение Турции по возобновлению с 15 июля авиасообщения между странами. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Министр, отвечая на вопрос о позиции России на предложение турецкой стороны, заявил: "Мы по этому поводу думаем".

Дитрих также заметил, что авиасообщение между РФ и странами СНГ может быть возобновлено раньше, чем с другими мировыми государствами. По словам главы Минтранса, в Росавиации считают, что территории Содружества Независимых Государств – это "не в полном смысле международка".