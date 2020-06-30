РФ рассматривает предложение Турции возобновить авиасообщение между странами с 15 июля
30 июня 2020, 11:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Россия в настоящий момент рассматривает предложение Турции по возобновлению с 15 июля авиасообщения между странами. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Министр, отвечая на вопрос о позиции России на предложение турецкой стороны, заявил: "Мы по этому поводу думаем".
Дитрих также заметил, что авиасообщение между РФ и странами СНГ может быть возобновлено раньше, чем с другими мировыми государствами. По словам главы Минтранса, в Росавиации считают, что территории Содружества Независимых Государств – это "не в полном смысле международка".
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