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Политик оценил шансы Владимира Зеленского стать «последним президентом Украины»

, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

Политик оценил шансы Владимира Зеленского стать «последним президентом Украины»
президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко во вторник, 30 июня, оценил шансы Владимира Зеленского стать "последним президентом Украины".

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, вследствие чего Владимир Зеленский может стать последним президентом страны.

Вадим Колесниченко в беседе с Радио Sputnik заметил, что отказ Украины от президентской формы правления является маловероятным. Эксперт заметил, что большая группа политических игроков хотела бы манипулировать украинским лидером, решая через парламент собственные корыстные интересы, что сегодня и происходит.

Политик также не исключает, что Украина из-за нерегулируемой жизни страны и резкого падения уровня жизни граждан может "просто распасться". В этом случае речь будет идти уже не о наличии или отсутствии президента, а о судьбе украинцев.

ЕТ

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