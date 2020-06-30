Китайские ученые обнаружили новый штамм свиного гриппа

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30 июня 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

Лаборатория. Фото: pixabay.com

В Китае ученые обнаружили новый тип вируса свиного гриппа. Сообщается, что генетически он очень похож на H1N1. Исследователи предполагают, что болезнь может стать причиной очередной пандемии.

Китайские ученые считают, что новый штамм свиного гриппа имеет «высокий потенциал» для передачи людям, передает Мир24. Отмечается, что болезнь, которая получила название G4, распространяется среди свиней с 2016 года. Штамм очень заразен и является причиной более серьезного недомогания, чем при сезонном гриппе. Исследователи добавили, что некоторые работники свиноферм уже заразились и переболели G4. При этом пока не известно, может ли вирус передаваться от человека к человеку.

«Мы постоянно находимся под угрозой нового появления зоонозных патогенов, и домашний скот, с которым мы контактируем чаще, чем с дикой природой, может стать новым источником пандемии», - заявляют ученые.