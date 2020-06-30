Источники: Трамп во время телефонных разговоров с Путиным пытался произвести на него впечатление

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30 июня 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Источники утверждают, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп часто в рамках телефонных разговоров пытался произвести впечатление на своего российского коллегу Владимира Путина.

Согласно некоторым данным, Трамп во время бесед с Путиным подвергал жесткой критике бывших американских лидеров и отмечал свои успехи в развитии американской экономики. Источники убеждены, что глава США "рассчитывал на восхищение" со стороны президента России.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в телефонных разговорах не раз оскорблял и унижал канцлера ФРГ Ангелу Меркель и экс-премьера Британии Терезу Мэй.