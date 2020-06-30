Источник: Трамп в телефонных беседах оскорблял и унижал Меркель и Мэй
30 июня 2020, 07:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: CNN
Источники утверждают, что президент США Дональд Трамп во время засекреченных телефонных переговоров оскорблял и унижал канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-премьера Великобритании Терезу Мэй.
Согласно некоторым данным, американский лидер называл канцлера ФРГ "глупой" и заявлял, что она "находится в кармане у русских". По словам источника, звонки Ангеле Меркель были "столь необычайны", что немецкая сторона приняла меры, чтобы никто не узнал об их содержании. Уточняется, что поведение Трампа было "очень агрессивным".
Кроме того, президент США называл экс-премьера Великобритании Терезу Мэй "дурой" и "бесхребетной" за ее подход к Brexit, миграционным вопросам и деятельности НАТО.
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