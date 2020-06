Трампа обвиняют в пособничестве российской разведке

Аргументы Недели → В мире 13+

29 июня 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]

Американская газета New York Times опубликовала статью, в которой обвиняет американского президента Дональда Трампа в бездействии в отношении нападений на американских солдат в Афганистане.



По сообщениям журналистов, к нападению причастно Главное управление Генерального штаба России. Представители демократической партии потребовали проведения официального расследования информации, опубликованной в газете.



Сведения о причастности России к атакам на американских солдат предоставили анонимные представители. По их заявлениям, ГУ предлагало вознаграждение боевикам из окружения Талибан (запрещено в России) за уничтожение военнослужащих. В статье New York Times отмечается, что Трамп обо всём знал и не предпринял никаких мер.



Издание добавляет, что к операции причастна российская военная часть 29155. Военнослужащим части приписывают отравление семьи Скрипалей в Великобритании. Однако никакой официальной информации относительно этого ни в США, ни в Великобритании не представлено.



Кандидат в президенты США Джо Байден напомнил, что за прошлый год в Афганистане погибли 22 американских солдата. Трамп отреагировал на публикацию словами, что ему никто не докладывал об операции в Афганистане по уничтожению военнослужащих США.



Сведения, изложенные New York Times, отрицают и в России. Это информационный вброс, характерный для американских предвыборных кампаний, отмечается в комментарии российского МИДа агентству ТАСС.