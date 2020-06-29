Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Трампа обвиняют в пособничестве российской разведке

, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]

Трампа обвиняют в пособничестве российской разведке

Американская газета New York Times опубликовала статью, в которой обвиняет американского президента Дональда Трампа в бездействии в отношении нападений на американских солдат в Афганистане.

По сообщениям журналистов, к нападению причастно Главное  управление Генерального штаба России. Представители демократической партии потребовали проведения официального расследования информации, опубликованной в газете.

Сведения о причастности России к атакам на американских солдат предоставили анонимные представители. По их заявлениям, ГУ предлагало вознаграждение боевикам из окружения Талибан (запрещено в России) за уничтожение военнослужащих. В статье New York Times отмечается, что Трамп обо всём знал и не предпринял никаких мер.

Издание добавляет, что к операции причастна российская военная часть 29155. Военнослужащим части приписывают отравление семьи Скрипалей в Великобритании. Однако никакой официальной информации относительно этого ни в США, ни в Великобритании не представлено.

Кандидат в президенты США Джо Байден напомнил, что за прошлый год в Афганистане погибли 22 американских солдата. Трамп отреагировал на публикацию словами, что ему никто не докладывал об операции в Афганистане по уничтожению военнослужащих США.

Сведения, изложенные New York Times, отрицают и в России. Это информационный вброс, характерный для американских предвыборных кампаний, отмечается в комментарии российского МИДа агентству ТАСС.

ПВ

В мире

Киевский журналист Гордон заявил об угрозе распада «неуправляемой» Украины

Киевский журналист Гордон заявил об угрозе распада «неуправляемой» Украины

Период времени, когда на пост президента был избран Владимир Зеленский, по словам Гордона, запомнился ему «ощущением надежды». Как рассказал журналист, в настоящий момент у него «ощущение возможного конца».

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью