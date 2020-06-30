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Более 260 граждан России вернулись из Индонезии на родину

, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

Более 260 граждан России вернулись из Индонезии на родину
крыло самолета, pixabay.com

Утром во вторник, 30 июня, стало известно, что на территорию России из Индонезии спецрейсами вернулись 260 человек. Соответствующую информацию предоставило ранее сегодня посольство РФ в республике.

Подчеркивается, что речь идет о вывозных рейсах №SDM6696 Денпасар – Москва – Новосибирск, №SDM6696 Денпасар – Москва – Казань, а также №SDM6696 Денпасар – Москва – Санкт-Петербург. Уточняется, что они были выполнены авиакомпанией "Россия".

В общей сложности сегодня на родину вернулись 264 россиянина, уточнили сотрудники посольства Индонезии.

ЕТ

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