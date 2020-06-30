Более 260 граждан России вернулись из Индонезии на родину
30 июня 2020, 08:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: Facebook
Утром во вторник, 30 июня, стало известно, что на территорию России из Индонезии спецрейсами вернулись 260 человек. Соответствующую информацию предоставило ранее сегодня посольство РФ в республике.
Подчеркивается, что речь идет о вывозных рейсах №SDM6696 Денпасар – Москва – Новосибирск, №SDM6696 Денпасар – Москва – Казань, а также №SDM6696 Денпасар – Москва – Санкт-Петербург. Уточняется, что они были выполнены авиакомпанией "Россия".
В общей сложности сегодня на родину вернулись 264 россиянина, уточнили сотрудники посольства Индонезии.
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