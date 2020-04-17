Все российские спортсмены, нуждавшиеся в эвакуации, вернулись на родину

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17 апреля 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: соцсети

96 спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд, которые по тем или иным причинам находились за рубежом и не могли вернуться на родину из-за пандемии коронавируса, доставлены в Россию.

В Минспорта РФ сообщили, что последними на родину прилетели конькобежки Анна Чернова и Елена Сохрякова, которые были в Индонезии. Обе спортсменки пройдут обязательный двухнедельный карантин на одной из подмосковных баз.

Также сообщается, что эвакуация осуществлялась при поддержке спортивных федераций страны, оперативного штаба, МИД РФ и Росавиации.

Ранее сообщалось, что футболисты ведущих российских клубов согласились на снижение зарплат в связи с пандемией коронавируса.