Футболисты ведущих российских клубов согласились на снижение зарплат в связи с пандемией коронавируса

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10 апреля 2020, 23:24 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Из-за приостановки футбольного сезона у клубов могут возникнуть серьезные финансовые трудности. Руководство некоторых из них пытается договориться с игроками о временном снижении зарплат. Широко известным примером этому является недавний опыт одного из флагманов мирового футбола испанской «Барселоны». Сам Лионель Месси объявил о решении каталонских футболистов о готовности урезать свои аппетиты на 70%.

В России «законодателем мод» по сокращению зарплат стал московский «Спартак». Красно-белые первыми официально объявили о снижении уровня выплат игрокам. Согласились с этим спартаковцы практически единогласно, доказав всему футбольному сообществу, что являются сплоченным в трудные времена коллективом.

«Непростая ситуация сейчас, мы все это знаем. Поэтому мы всей командой решили, что должны сделать этот шаг. Всё идеально. Надеюсь, что все будут здоровы. Зарплата не проблема, тем более это наш любимый клуб», — сказал один из лидеров красно-белых Зелимхан Бакаев в прямом эфире в Instagram.

Владелец «Спартака» Леонид Федун ранее говорил, что месячная выручка клуба составляет около 500 миллионов рублей. Процентов 70-80 уходит на выплаты футболистам — это 350-400 миллионов. Экономия в 40 процентов — это 140-160 миллионов. На эти деньги можно целый год содержать всех остальных работников клуба. А ведь именно сохранение их рабочих мест называется главной целью снижения выплат.

Решение других клубов не заставило долго ждать. На спартаковском примере сработал эффект домино. Следующим о сокращении зарплат на 50 процентов объявил «Зенит», а в четверг свое слово сказал и ЦСКА. Армейцам пришлось затянуть пояса туже всего, поскольку у них и без коронавируса масса финансовых проблем. Схема, предполагавшаяся ранее: отказаться от 60 процентов зарплаты до возобновления тренировок, а далее от 30 процентов — до возобновления чемпионата. Итоговый вариант почти совпал. Лишь в марте клуб пошел немного навстречу игрокам, срезав не 60, а 50 процентов оклада.

В пятницу главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что игроки его команды также согласились на снижение зарплат. Насколько будут сокращены выплаты, пока не сообщается. Ранее СМИ писали, что футболисты «Локомотива» не хотят идти на уступки, но эта история, как видим, в итоге все же пришла к логическому завершению.