В Индии под запрет попали популярная соцсеть TikTok и мессенджер WeChat
29 июня 2020, 20:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Власти Индии запретили 59 приложений, в том числе китайскую социальную сеть Tik Tok, браузер UC Browser и мессенджер WeChat.
Кроме этого, под запрет попали несколько китайских приложений. В правительстве страны посчитали, что все эти ресурсы являются «наносящими вред суверенитету и целостности Индии, а также ее обороноспособности».
Также сообщается, что приложения, которые в массе своей разработаны в Китае, будут заблокированы как на мобильных, так и на других устройствах.
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