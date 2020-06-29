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В Индии под запрет попали популярная соцсеть TikTok и мессенджер WeChat

, 20:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Индии под запрет попали популярная соцсеть TikTok и мессенджер WeChat
Фото: Pixabay

Власти Индии запретили 59 приложений, в том числе китайскую социальную сеть Tik Tok, браузер UC Browser и мессенджер WeChat.

Кроме этого, под запрет попали несколько китайских приложений. В правительстве страны посчитали, что все эти ресурсы являются «наносящими вред суверенитету и целостности Индии, а также ее обороноспособности».

Также сообщается, что приложения, которые в массе своей разработаны  в Китае, будут заблокированы как на мобильных, так и на других устройствах.

ДВа
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