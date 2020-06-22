Две ядерные державы оказались на грани полномасштабного военного противостояния

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22 июня 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

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Ужасные подробности гибели 20 индийских военнослужащих от рук китайских пограничников повергли Индию в шок. Руководство страны назвало произошедший 15 июня инцидент спланированной китайской стороной акцией, призванной закрепить за Пекином право на стратегически важную спорную территорию долины реки Галван.

Пограничный инцидент в Ладакхе стал самым кровопролитным столкновением Индии с Китаем за последние 53 года. Расследование, проведенное индийской стороной, показало, что конфликт 15 июня стал продуманной до мелочей изощренной акцией устрашения, в ходе которой пограничный патруль вначале заманили в ловушку, а затем перебили и сбросили со скал, после чего, согласно индийским военным источникам, китайцы еще и надругались над трупами. По информации, представленной военным командованием Индии, патруль был встречен китайскими пограничниками в защитных костюмах и шлемах, вооруженными металлическими дубинками с гвоздями. На пришедших на помощь пограничникам индийцев, обрушились мощные потоки воды, смывая их со скал в пропасть: китайцы открыли сооруженные ими плотины на нескольких горных реках.

По всей Индии продолжаются многотысячные акции протеста, участники которых сжигают китайские флаги и портреты Си Цзиньпина, призывают бойкотировать китайские товары. Об аннулировании контрактов с подрядчиками из КНР объявила Индийская государственная железнодорожная компания, а Министерство телекоммуникаций разослало государственным компаниям предписание избегать для модернизации мобильной связи использование 4G китайского производства.

Во время состоявшегося на прошлой неделе телефонного разговора с главой МИД КНР Ван И министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар назвал действия китайской стороны «преднамеренной и спланированной акцией», возложив на Пекин ответственность за «вызванные этим насилие и жертвы». Джайшанкар предупредил, что инцидент будет иметь «серьезные последствия» для отношений с Китаем.

Китайский министр, в свою очередь, возложил всю ответственность за случившееся на индийскую сторону, указав на то, что это индийские военнослужащие нарушили линию контроля.

«Индийской стороне не стоит высказывать неверных суждений, не стоит недооценивать твердую решимость Китая обеспечить безопасность своей суверенной территории»,- заявил он.

Уже после состоявшегося разговора официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что долина Галван расположена на китайской стороне линии контроля на западном участке китайско-индийской границы. В Дели это заявление расценили, как еще одно подтверждение намерения Пекина изменить действующий в регионе статус-кво.

Индийский телеканал NDTV сообщил, что за последнюю неделю китайская сторона перебросила в долину реки Галван более 200 грузовиков, бульдозеров и землеройной техники. Дели и раньше заявлял о том, что Пекин пытается развивать инфраструктуру региона.

Международная реакция на обострение отношений Индии и Китая оказалась довольно умеренной.

«Мы с удовлетворением отметили, что обе страны вовлечены в действия по деэскалации ситуации. И мы ценим эту деэскалацию», - заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл выразил мнение, что Китай «переделывает международный порядок, как ему вздумается, и ведет перекройку карты мира».

По сообщению газеты Times of India со ссылкой на военные источники, в настоящее время Индия разворачивает в Восточном Ладакхе ударные вертолеты Apache с ракетами «воздух—земля» Hellfire, а также вертолеты Chinook, способные доставлять артиллерию в высокогорные районы. По данным источников газеты, на передовых авиабазах размещены истребители Су-30МКИ и МиГ-29. Для переброски военной техники применяются тяжелые транспортные самолеты С-17 Globemaster, С-130J Super Hercules и Ан-32. Кроме того, полным ходом идет усиление группировки кораблей ВМС Индии в Бенгальском заливе.

Известно, что 23 июня состоится видеоконференция с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в формате Россия—Индия—Китай.