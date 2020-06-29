В Индии новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом

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29 июня 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Индия. Фото: globallookpress.com/ Avishek Das

Власти Индии сообщили о беспрецедентном росте числа новых случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в стране заразилось почти 20 тысяч жителей. По состоянию на утро понедельника индийский Минздрав зарегистрировал почти 550 тысяч случаев заболевания. Таким образом, Индия стала четвертой наиболее пострадавшей от глобальной пандемии страной после США, Бразилии и России.

Также сообщается, что в Индии число умерших пациентов с диагнозом Covid-19 достигло 16 504. Количество выздоровевших составляет более 322 тысяч.