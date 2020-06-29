Власти Казахстана заблокировали более 3 тысяч радикальных сайтов
29 июня 2020, 16:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Казахстане в 2019 году около 3,2 тысячи сайтов были признаны незаконными.
Их заблокировали в рамках борьбы с радикальными течениями в республике. Об этом сообщила министр информации и общественного развития республики Аида Балаева.
Ведомство проанализировало более 5300 интернет-ресурсов, из которых около 3200 были признаны незаконными. Балаева отметила, что для властей остается важным «создать иммунитет населения против радикальных движений и предотвратить межрелигиозные конфликты в стране».
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