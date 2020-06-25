Токаев считает, что народам нельзя агрессивно навязывать государственный язык

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25 июня 2020, 17:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: сайт президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что агрессивные меры по навязыванию народу государственного языка ни к чему хорошему не приведут.

По его словам, языковая проблема может привести к непоправимым последствиям для государственности и безопасности граждан страны. Это подтверждает опыт Украины.

«Кроме того, нам следует учитывать геополитический фон, в котором особняком стоит самая протяженная в мире сухопутная граница с Россией», – сказал президент Казахстана.

По его словам, хорошим примером может послужить опыт Узбекистана, где «не делая громких заявлений, полностью решили языковую проблему». Токаев отметил, что здесь охотно прибегают к русскому языку, в том числе, и в госорганах.