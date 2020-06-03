Казахстан не планирует присоединяться к Союзному государству России и Беларуси

Казахстан заинтересован в усилении потенциала ЕАЭС и у республики нет планов присоединения к Союзному государству России и Беларуси. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
По словам Токаева, Казахстан активно сотрудничает с Россией и Беларусью, как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений. Именно в этом направлении рассматривается дальнейшее развитие интеграции.
Он подчеркнул, что большой интерес для Казахстана представляет усиление потенциала ЕАЭС как экономического союза.
Токаев также подчеркнул, что для казахстанцев Россия «была и остается самым близким государством».