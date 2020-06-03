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Казахстан не планирует присоединяться к Союзному государству России и Беларуси

, 07:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Казахстан не планирует присоединяться к Союзному государству России и Беларуси
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: сайт президента РК.

Казахстан заинтересован в усилении потенциала ЕАЭС и у республики нет планов присоединения к Союзному государству России и Беларуси. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По словам Токаева, Казахстан активно сотрудничает с Россией и Беларусью, как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений. Именно в этом направлении рассматривается дальнейшее развитие интеграции.

Он подчеркнул, что большой интерес для Казахстана представляет усиление потенциала ЕАЭС как экономического союза.

Токаев также подчеркнул, что для казахстанцев Россия «была и остается самым близким государством».

ДВа

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