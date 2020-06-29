Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Главный инфекционист США рассказал об эффективности вакцины от коронавируса

, 16:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Главный инфекционист США рассказал об эффективности вакцины от коронавируса
Шприц. Фото: pixabay.com

Главный инфекционист США Энтони Фаучи  рассказал об эффективность любой вакцины от COVID-19. Специалист отметил: она вряд ли достигнет 100% и, наиболее вероятно, составит 75%.

Врач добавил, что лучший результат от вакцинации пока - корь, от которой эффективность 97-98%.

«Было бы замечательно, если бы мы смогли достичь этого, но я не думаю, что мы сможем. Я бы довольствовался эффективностью в 70-75%, поскольку этого было бы достаточно для достижения уровня коллективного иммунитета", - заявил Фаучи.

Также мужчина уверен: достижению коллективного иммунитета в США может помешать массовый отказ населения от вакцинации.

Ранее сообщалось: в Саратовской области число пациентов с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии, превысило 240 человек. 

ЕЧ

В мире

Киевский журналист Гордон заявил об угрозе распада «неуправляемой» Украины

Киевский журналист Гордон заявил об угрозе распада «неуправляемой» Украины

Период времени, когда на пост президента был избран Владимир Зеленский, по словам Гордона, запомнился ему «ощущением надежды». Как рассказал журналист, в настоящий момент у него «ощущение возможного конца».

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью