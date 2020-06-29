Главный инфекционист США рассказал об эффективности вакцины от коронавируса

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29 июня 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Шприц. Фото: pixabay.com

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал об эффективность любой вакцины от COVID-19. Специалист отметил: она вряд ли достигнет 100% и, наиболее вероятно, составит 75%.

Врач добавил, что лучший результат от вакцинации пока - корь, от которой эффективность 97-98%.

«Было бы замечательно, если бы мы смогли достичь этого, но я не думаю, что мы сможем. Я бы довольствовался эффективностью в 70-75%, поскольку этого было бы достаточно для достижения уровня коллективного иммунитета", - заявил Фаучи.

Также мужчина уверен: достижению коллективного иммунитета в США может помешать массовый отказ населения от вакцинации.

Ранее сообщалось: в Саратовской области число пациентов с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии, превысило 240 человек.