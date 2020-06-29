Главный инфекционист США рассказал об эффективности вакцины от коронавируса

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал об эффективность любой вакцины от COVID-19. Специалист отметил: она вряд ли достигнет 100% и, наиболее вероятно, составит 75%.
Врач добавил, что лучший результат от вакцинации пока - корь, от которой эффективность 97-98%.
«Было бы замечательно, если бы мы смогли достичь этого, но я не думаю, что мы сможем. Я бы довольствовался эффективностью в 70-75%, поскольку этого было бы достаточно для достижения уровня коллективного иммунитета", - заявил Фаучи.
Также мужчина уверен: достижению коллективного иммунитета в США может помешать массовый отказ населения от вакцинации.
Ранее сообщалось: в Саратовской области число пациентов с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии, превысило 240 человек.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.