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В Саратовской области рассказали о больных с коронавирусом в тяжелом состоянии

, 15:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Саратовской области рассказали о больных с коронавирусом в тяжелом состоянии
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Саратовской области число пациентов с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии, превысило 240 человек. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.

Всего в регионе лабораторно подтверждены 6334 случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались 43 жителя, выздоровели 3206.

Сейчас 191 пациент находится на кислородной поддержке, 53 человека на аппаратах искусственной вентиляции легких, из них 31 на инвазивной ИВЛ.

На стационарном лечении находятся 1097 человек с коронавирусом нового типа, из них у 951 выявлена пневмония, еще 1631 пациент лечится амбулаторно в условиях домашней самоизоляции.

Ранее сообщалось: всемирная организация здравоохранения вечером в минувшее воскресенье, 28 июня, сообщила о новом мировом рекорде пандемии COVID-19. 

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