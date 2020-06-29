ВОЗ: за сутки в мире COVID-19 выявили более чем у 189 тысяч человек

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29 июня 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

лаборатория, Marijan Murat/dpa

Всемирная организация здравоохранения вечером в минувшее воскресенье, 28 июня, сообщила о новом мировом рекорде пандемии COVID-19. За сутки коронавирусом в мире заразились более 189 тысяч человек.

До этого максимальный показатель – 183 тысяч зараженных за 24 часа – был выявлен 21 июня.

В ВОЗ уточнили, что рекордно высокого уровня скорость распространения инфекции за сутки достигла на территории США – более 40 тысяч случаев. На втором месте по данному показателю находится Бразилия.

Ранее стало известно, что общее количество инфицированных за время пандемии превысило 10 миллионов человек.