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ВОЗ: за сутки в мире COVID-19 выявили более чем у 189 тысяч человек

, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

ВОЗ: за сутки в мире COVID-19 выявили более чем у 189 тысяч человек
лаборатория, Marijan Murat/dpa

Всемирная организация здравоохранения вечером в минувшее воскресенье, 28 июня, сообщила о новом мировом рекорде пандемии COVID-19. За сутки коронавирусом в мире заразились более 189 тысяч человек.

До этого максимальный показатель – 183 тысяч зараженных за 24 часа – был выявлен 21 июня.

В ВОЗ уточнили, что рекордно высокого уровня скорость распространения инфекции за сутки достигла на территории США – более 40 тысяч случаев. На втором месте по данному показателю находится Бразилия.

Ранее стало известно, что общее количество инфицированных за время пандемии превысило 10 миллионов человек.

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