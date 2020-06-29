В США за сутки выявили 38,8 тысячи новых случаев заражения COVID-19

На территории Соединенных Штатов Америки число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа за минувшие сутки увеличилось на 38,8 тысячи. Об этом сообщил в понедельник университет Джонса Хопкинса.
Уточняется, что за прошедшие 24 часа в США зарегистрировали 38 845 случаев заболевания. Накануне сообщалось о 42 597 случаях заражения.
Сотрудники университета Джонса Хопкинса уточнили, что с начала пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах зафиксировали 2 549 069 случаев заражения и 125 803 смертей. Более 685 тысяч пациентов в стране выздоровели.
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