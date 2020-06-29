В Кремле прокомментировали снос памятников в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 29 июня, прокомментировали ситуацию с предложением снести в США памятник правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову.
Ранее Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) составил петицию против намерения снести памятник Александру Баранову – правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII – начале XIX веков.
В Кремле, комментируя данную ситуацию, заметили, что сейчас снос памятников приобрел массовый характер. Дмитрий Песков напомнил, что в России тоже был подобный момент. "Это не самый был блистательный период нашей истории", – заключил пресс-секретарь Владимира Путина.
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