В Кремле прокомментировали снос памятников в США

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29 июня 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Кремль, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 29 июня, прокомментировали ситуацию с предложением снести в США памятник правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову.

Ранее Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) составил петицию против намерения снести памятник Александру Баранову – правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII – начале XIX веков.

В Кремле, комментируя данную ситуацию, заметили, что сейчас снос памятников приобрел массовый характер. Дмитрий Песков напомнил, что в России тоже был подобный момент. "Это не самый был блистательный период нашей истории", – заключил пресс-секретарь Владимира Путина.