В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1816

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29 июня 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Маска. Фото: pixabay.com

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Литве увеличилось до 1816. Об этом сообщает сайт правительства республики, посвященный борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки подтвержден один случай инфицирования COVID-19, всего с начала пандемии выздоровели 1512 человек, 78 скончались.

За воскресенье в республике провели 1629 тестов на коронавирус, за все время – 418 368.

В регионе с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось: в Ставропольском крае число заразившихся COVID-19 превысило 5 тыс. человек.